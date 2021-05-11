Кадыров прокомментировал трагедию в казанской гимназии
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал трагедию в казанской гимназии №175. Он опубликовал пост у себя в telegram-канале.
«В Казани совершено ужасное преступление, которое повергло в шок всю страну», — сказал Кадыров.
Он выразил соболезнования семьям и родным погибших, «а также дорогому БРАТУ — президенту Татарстана Рустаму Минниханову».
«Надеюсь, что суд вынесет самое суровое наказание для преступника по всей строгости закона!» — подытожил Кадыров.
Сегодня в Казани молодой человек открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи — есть пострадавшие. Подробности случившегося читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».
Ранее американское посольство выразило соболезнования семьям погибших в казанской гимназии.
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