В Минздраве Татарстана опровергли информацию об увеличении числа жертв при стрельбе в школе
В Минздраве Татарстана опровергли информацию об увеличении числа жертв в результате стрельбы в казанской школе до 11 человек.
Ранее в СМИ появилась информация, что число погибших в результате стрельбы в казанской гимназии увеличилось до 11 человек.
Напомним, что, по официальной информации, в больницы госпитализирован 21 человек. Погибли восемь человек. Задержан один нападавший.
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