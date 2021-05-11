В Минздраве Татарстана опровергли информацию об увеличении числа жертв при стрельбе в школе

В Минздраве Татарстана опровергли информацию об увеличении числа жертв в результате стрельбы в казанской школе до 11 человек.

Ранее в СМИ появилась информация, что число погибших в результате стрельбы в казанской гимназии увеличилось до 11 человек.

Напомним, что, по официальной информации, в больницы госпитализирован 21 человек. Погибли восемь человек. Задержан один нападавший.

Ольга Плешкова