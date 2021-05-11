В Казани закрыли движение трамваев с проспекта Победы в сторону улицы Файзи
В Казани закрыли движение трамваев с проспекта Победы в сторону улицы Файзи. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Кондуктор не может объяснить причины перекрытия трамвайных путей. Примечательно, что автодорогу перекрывать не стали.
Напомним, что сегодня в казанской школе на улице Файзи произошла стрельба и прогремел взрыв. Погибли восемь человек, 21 находятся в больнице. Состояние восьмерых пострадавших оценивается как тяжелое. «Реальное время» ведет онлайн-трансляцию событий.
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