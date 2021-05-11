Финал Кубка России и матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Финал Кубка России по футболу и матчи 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших в инциденте со стрельбой в гимназии в Казани. Об этом сообщили пресс-службы лиги и Российского футбольного союза (РФС).

В связи со случившимся обе организации выразили соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

«11 мая в Казани произошла трагедия. В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли дети. Российская премьер-лига выражает искренние соболезнования семьям погибших. Все матчи 30-го тура РПЛ, которые состоятся 16 мая, начнутся с минуты молчания», — говорится в заявлении РПЛ.

Фото: premierliga.ru

«Финал Кубка России начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе №175. РФС выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших», — отмечается в пресс-релизе РФС.

Финальный матч Кубка страны между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» состоится 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Все матчи заключительного тура РПЛ пройдут в одно время — 16 мая в 14.00 по мск.

Об основных событиях, связанных со стрельбой в казанской гимназии, можно узнать в трансляции «Реального времени».