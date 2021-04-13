Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Определился город, который примет финал Кубка России по футболу в сезоне-2020/21. В качестве хозяина финального матча Российский футбольный союз (РФС) выбрал Нижний Новгород.
«Финальный матч Кубка России пройдет 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Такое решение было принято на Бюро исполкома РФС 12 апреля», — говорится в заявлении РФС.
Кроме того, были установлены даты и время проведения матчей полуфинала Кубка страны. «Ахмат» и «Крылья Советов» начнут играть в 16.00, а «Локомотив» и ЦСКА — в 19.00. Обе встречи состоятся 21 апреля.
Напомним, ранее «Уфа» вылетела из Кубка России, уступив в четвертьфинале «Ахмату».СпортФутбол
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