В мечетях и православных храмах Татарстана молятся за упокой погибших при стрельбе в казанской школе

Сегодня в православных храмах и мечетях Татарстана прочитали заупокойные молитвы в связи с трагическими событиями в казанской гимназии №175. Об этом сообщается на сайтах ДУМ Татарстана и Казанской епархии.

В мечетях верующие прочитали аяты Куръана, помолились за упокой души погибших и за выздоровление раненых. Свои соболезнования выразил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Сложно передать словами все чувства, которые сейчас переживают родители и близкие школьников и педагогов. От имени ДУМ РТ, полуторатысячной армии имамов Татарстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям, которых затронуло это горе», — написал он.

Заупокойные панихиды проходят и в православных храмах. Казанская епархия выразила готовность оказать семьям погибших и пострадавших духовную, психологическую и социальную помощь. Обратиться за помощью можно по телефону: 8 996 900 50 30.

Ранее сообщалось, что Республиканский ифтар все-таки пройдет в Казани.

Ольга Плешкова