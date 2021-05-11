В Казани эвакуированные жильцы двух домов вернулись в свои квартиры
В Казани эвакуированные жильцы двух домов, где живет и прописан юноша, устроивший стрельбу в школе, вернулись в свои квартиры после проверки. Об этом пишет «РИА Новости».
Эвакуация затронула жильцов домов по улице Туганлык, 10 и Ак. Глушко, 22, где стрелявший прописан.
Сегодня в гимназии №175 в Казани 19-летний юноша открыл стрельбу. По официальным данным, восемь человек (среди них семь детей, один взрослый) погибли, еще 21 человек пострадал (18 детей, трое взрослых).
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