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Происшествия

В Казани эвакуированные жильцы двух домов вернулись в свои квартиры

13:54, 11.05.2021
В Казани эвакуированные жильцы двух домов вернулись в свои квартиры
Фото: realnoevremya.ru

В Казани эвакуированные жильцы двух домов, где живет и прописан юноша, устроивший стрельбу в школе, вернулись в свои квартиры после проверки. Об этом пишет «РИА Новости».

Эвакуация затронула жильцов домов по улице Туганлык, 10 и Ак. Глушко, 22, где стрелявший прописан.

Сегодня в гимназии №175 в Казани 19-летний юноша открыл стрельбу. По официальным данным, восемь человек (среди них семь детей, один взрослый) погибли, еще 21 человек пострадал (18 детей, трое взрослых).

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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