Напавшему на школу в Казани проведут психиатрическую экспертизу

Задержанному после стрельбы в казанской школе проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Данная экспертиза проводится в ходе расследования дел о насильственных преступлениях. Следствие должно установить, отдавал ли юноша отчет в своих действиях.



Напомним, что сегодня 19-летний юноша устроил стрельбу в казанской школе на улице Файзи. В результате погибли восемь человек, госпитализирован 21 человек. Правоохранительные органы завили, что нападавший действовал один. Актуальные новости об этом читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова