Официально: в результате стрельбы в казанской школе пострадал 21 человек

Список пострадавших при стрельбе в казанской школе официально пополнился до 21 человека. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Как сообщила руководитель пресс-службы Лилия Галимова, в результате стрельбы и взрыва в казанской школе пострадали 18 детей и трое взрослых.

Нападавший был один. Данные о двух недействительны, добавила Галимова.

Ранее власти Татарстана опровергли публикуемый в соцсетях список пострадавших в теракте.

Ольга Плешкова