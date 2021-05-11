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Официально: в результате стрельбы в казанской школе пострадал 21 человек

12:28, 11.05.2021
Официально: в результате стрельбы в казанской школе пострадал 21 человек
Фото: realnoevremya.ru

Список пострадавших при стрельбе в казанской школе официально пополнился до 21 человека. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Как сообщила руководитель пресс-службы Лилия Галимова, в результате стрельбы и взрыва в казанской школе пострадали 18 детей и трое взрослых.

Нападавший был один. Данные о двух недействительны, добавила Галимова.

Ранее власти Татарстана опровергли публикуемый в соцсетях список пострадавших в теракте.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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