Новости общества

13:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Миронов предложил вернуть смертную казнь за убийство детей

12:04, 11.05.2021 5
Миронов предложил вернуть смертную казнь за убийство детей
Фото: wikipedia.org

Вернуть в Уголовный кодекс РФ наказание в виде смертной казни за убийство детей предложил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Так он прокомментировал трагедию в казанской школе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сегодня в Казани неизвестные открыли стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи. Подробности в онлайн-трансляции «Реального времени». 12 мая объявлен в республике днем траура.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Давно пора вернуть смертную казнь. И не только за убийство детей, но и для педофилов и маньяков! Излишняя толерантность тут ни к чему!
    Ответить
    Анонимно 11 май
    Я полностью поддерживаю,надо уже петицию собирать
    Ответить
  • Анонимно 11 май
    нельзя.много без вины отбывают наказание.на их месте мог оказаться любой из нас...
    у нас далеко не правовое государство.рано.
    Ответить
    Анонимно 11 май
    в смысле без вины\тут доказано что они убивали\черти вонючие за что детей убивать?
    Ответить
  • Анонимно 11 май
    И за казнокрадство тоже давно пора.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также