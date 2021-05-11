Миронов предложил вернуть смертную казнь за убийство детей

Вернуть в Уголовный кодекс РФ наказание в виде смертной казни за убийство детей предложил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Так он прокомментировал трагедию в казанской школе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сегодня в Казани неизвестные открыли стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи. Подробности в онлайн-трансляции «Реального времени». 12 мая объявлен в республике днем траура.

Алексей Нечаев