В Казани перенесут гала-концерт «Студенческой весны Республики Татарстан» из-за трагических событий
В столице Татарстана начали отменять торжественные мероприятия в связи с трагическими событиями в гимназии №175.
Организаторы сообщили о переносе гала-концерта «Студенческой весны Республики Татарстан», который должен был пройти 12 мая в УНИКСе.
Сегодня в Казани неизвестные открыли стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи. Подробности в онлайн-трансляции «Реального времени».
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