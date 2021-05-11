В Совфеде обсудят стрельбу в казанской школе

Комитет Совфеда по образованию и науке обсудит трагедию в школе №175 в Казани. Инцидент будет рассматриваться на заседании 18 мая, заявила глава комитета Лилия Гумерова.

Парламентариям следует обсудить уровень подготовки охранных предприятий, работающих в школах.

— Должны быть высокие требования к уровню компетенций таких предприятий, обеспечена их тесная связь с правоохранительными органами, органами безопасности, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Также Гумерова считает важным обсудить законодательство, которое регламентирует приобретение и хранение оружия.

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