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СМИ: после стрельбы в школе Казани возбудили уголовное дело

11:25, 11.05.2021
СМИ: после стрельбы в школе Казани возбудили уголовное дело
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани возбудили уголовное дело после стрельбы в школе №175. Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По какой именно статье возбудили дело, не указывается. Детали уточняются.

В результате стрельбы госпитализировали 13 человек.

По официальным данным, в результате стрельбы погибли семь школьников и одна учительница. Погибли четыре мальчика и три девочки, 16 человек находятся в больнице, сообщил президент РТ Рустам Минниханов. Подробности трагедии — в онлайн-трансляции «Реального времени».

Происшествия Татарстан
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