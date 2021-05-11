СМИ: после стрельбы в школе Казани возбудили уголовное дело

В Казани возбудили уголовное дело после стрельбы в школе №175. Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По какой именно статье возбудили дело, не указывается. Детали уточняются.

В результате стрельбы госпитализировали 13 человек.

По официальным данным, в результате стрельбы погибли семь школьников и одна учительница. Погибли четыре мальчика и три девочки, 16 человек находятся в больнице, сообщил президент РТ Рустам Минниханов. Подробности трагедии — в онлайн-трансляции «Реального времени».