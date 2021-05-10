Байден сообщил, что встретится с Путиным

Президент США Джо Байден сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он уверен, что встреча состоится, пишет ТАСС.

Об этом Байден сообщил, отвечая на вопрос о причастности россиян к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Он отметил, что у американских разведслужб еще нет данных, подтверждающих эту информацию.

На прошлой неделе американский лидер уже заявлял, что уверен в организации его личной встречи с российским президентом. СМИ сообщали, что они могут встретиться в Праге. Среди возможных вариантов журналисты также назвали Исландию, Словению и Азербайджан.



Фото: wikipedia.org

Отметим, что в середине апреля Байден уже предлагал Путину встретиться «в предстоящие недели». Тогда он заверил, что США предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Для этого требуются открытые линии коммуникации, чтобы американская сторона могла ясно говорить о взглядах, политике, возражениях против действий российской стороны.



Татьяна Демина