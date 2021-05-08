Байден уверен в организации его личной встречи с Путиным в июне
Президент США Джо Байден заявил, что уверен в организации его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Я уверен, что мы сможем это сделать», — сказал Байден в ответ на вопрос о возможности переговоров с Путиным в июне, сообщил «Интерфакс».
Отмечается, что точное время и место пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что встреча может пройти в Праге. Есть вероятность, что мероприятие может состояться в Исландии, Словении или Азербайджане, пишет газета Politico со ссылкой на бывших американских официальных лиц.
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