Байден уверен в организации его личной встречи с Путиным в июне

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в организации его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Я уверен, что мы сможем это сделать», — сказал Байден в ответ на вопрос о возможности переговоров с Путиным в июне, сообщил «Интерфакс».

Отмечается, что точное время и место пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что встреча может пройти в Праге. Есть вероятность, что мероприятие может состояться в Исландии, Словении или Азербайджане, пишет газета Politico со ссылкой на бывших американских официальных лиц.

Алексей Нечаев