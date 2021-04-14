Байден предложил Путину провести встречу в предстоящие недели

Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться «в предстоящие недели». Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Он отметил, что США предпочли бы стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Для этого требуются открытые линий коммуникации, чтобы американская сторона могла ясно говорить о взглядах, политике, возражениях против действий России.

Фото: kremlin.ru

— Это важно, чтобы избегать просчетов. Это вы и видели вчера, когда президент Байден снял трубку, позвонил президенту Путину и предложил встретиться «в предстоящие недели», — цитирует ТАСС его слова.

Вчера по инициативе американской стороны состоялся разговор Байдена и Путина. Стороны обсудили намерения продолжить диалог о стратегической стабильности в рамках продления ДСНВ, а также ряд региональных и глобальных вопросов. Также Байден предложил провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра вопросов, которые стоят перед США и Россией.

Татьяна Леухина