Минниханов призвал Спасский район активно участвовать в программах развития сельского хозяйства

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов порекомендовал властям Спасского района активно участвовать в программах развития сельского хозяйства и поддерживать малые формы хозяйствования.

На сегодняшний день в муниципалитете содержится 4,8 тыс. голов крупнорогатого скота, 1,7 тыс. из них — дойные коровы, сообщает пресс-служба президента РТ.

За первый квартал 2021 года в Спасском районе произвели 2 тысячи тонн молока: средний надой на одну корову составляет 13,6 кг. По этому показателю муниципалитет занимает 34 место в Татарстане.

Также в ходе поездки Минниханова в Спасский район стало известно, что там завершается посевная кампания. На сегодняшний день аграрии выполнили план на 73%: посеяно 31,8 тыс. га из 43,5 тыс. га прогнозных площадей. Все хозяйства муниципалитета обеспечены семенами и топливом.

Татьяна Демина