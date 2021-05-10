В Зеленодольске провели учебную эвакуацию детей в гимназии №5

В Зеленодольске в гимназии №5 провели тренировки по экстренной эвакуации детей в случае возникновения пожара: школьники и учителя покинули здания в 12.00 по учебному сигналу тревоги.

Цель таких учений состоит в четкой и слаженной отработке действий учеников и педагогов при чрезвычайном происшествии в школе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Как только все дети по сигналу тревоги покинули школу, учителя провели перекличку по классам и пересчитали школьников, после чего доложили о количестве эвакуированных.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Затем сотрудники 53 пожарно-спасательной части продемонстрировали детям пожарную технику и оборудование, рассказали о гидравлическом аварийно-спасательном инструменте и показали, как он работает. Также школьникам продемонстрировали экипировку пожарных и специальные дыхательные аппараты.

Отметим, что, по данным ГУ МЧС России по РТ, зафиксирован рост количества пожаров в 31 районах Татарстана. Наибольший прирост зафиксирован в Тюлячинском районе — на 600%, Алькеевском — 333%, Мамадышском — 266%, Муслюмовском, Новошешминском и Черемшанском — на 200%.

Татьяна Демина