В Татарстане на 71% возросло число погибших в пожарах

В Татарстане на 4 мая произошло 2 053 пожара — это на 18% больше, чем в прошлом году. В 2020 году за это время произошло 1 595 пожаров.

МЧС РТ отмечает рост количества пожаров в 31 районах Татарстана. Наибольший прирост зафиксирован в Тюлячинском районе — на 600%, Алькеевском — 333%, Мамадышском — 266%, Муслюмовском, Новошешминском и Черемшанском — на 200%.

В этом году в огне уже погибли 77 человек, что больше показателя прошлого года на 71% (на 4 мая 2020 — 45 человек)



«Рост гибели людей на пожарах отмечается в 20 муниципальных образованиях: в Верхнеуслонском (с 0 в 2020 году до 6 в 2021), Альметьевском (с 3 в 2020 году до 10 в 2021), Бугульминском (с 3 в 2020 году до 5 в 2021), Черемшанском (с 0 в 2020 году до 3 в 2021), Азнакаевском (с 0 в 2020 году до 2 в 2021), Лениногорском (с 1 в 2020 году до 3 в 2021), Мензелинском (0-2), Нижнекамском (1-3), Тукаевском (1-3), Агрызском (0-2), Бавлинском (0-1), Кукморском (0-1), Лаишевском (0-3), Мамадышском (0-1), Спасском (0-2), Пестречинском (0-1), Чистопольском (0-1) и в городах Казани (11-12), Набережные Челны (1-8)", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания сухой травы в Татарстане погибли уже два человека.



Ольга Плешкова