Нефтехимики НКНХ поздравили ветеранов с 76-й годовщиной Победы в ВОВ

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Хочется вспомнить подвиг дедов и прадедов»

Делегация ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняла участие в памятных мероприятиях в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Исполнительная дирекция компании с представителями молодежного актива и профсоюзного комитета возложили цветы к памятнику Неизвестному Солдату в поселке Красный Ключ.

— Это праздник каждой семьи. У меня оба деда воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Ни одну семью эта беда не обошла стороной. Мы каждый год отмечаем День Победы. Для нас эта дата знаменательна тем, что еще один год страна прожила под мирным небом. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла за завоеванную победу, — сказал Ирек Аглямов, первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим».

С 76-й годовщиной Победы ветеранов и сотрудников предприятия поздравил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам Родион Булашов. Он добавил, что День Победы ПАО «Нижнекамскнефтехим» отмечает ежегодно вместе с жителями Нижнекамска.

— Хочется вспомнить подвиг дедов и прадедов, поблагодарить за мирное небо над головой. Благодаря их героизму мы можем сейчас жить на нашей прекрасной земле, — сказал Родион Булашов.

Музей «Боевой славы» под открытым небом

По традиции сотрудники «Нижнекамскнефтехима» возложили цветы к бюсту первого генерального директора предприятия Николая Васильевича Лемаева.

Далее делегация проследовала к площадке, организованной участниками поискового отряда «Нефтехимик» и клубом «Юный техник».

Здесь музей «Боевой Славы» организовал выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных бойцами отряда «Нефтехимик» во время поисковых экспедиций в местах сражений. Были организованы мастер-классы клубом «Юных техников» по созданию самолетиков, поделок и открыток для ветеранов. Для желающих работала полевая кухня.

Затем уже по многолетней традиции представители «Нижнекамскнефтехима» возложили живые цветы к памятнику татарскому поэту Мусе Джалилю и сделали памятное фото. Возле монумента нефтехимики тепло приветствовали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

«Победа в сложной войне вдохновила весь народ»

В Совете ветеранов ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоят два ветерана войны и 84 труженика тыла. Руководство компании с поздравлениями и подарками посетило их накануне 9 Мая. Ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим», почетный житель Нижнекамска Рафаил Глянц рассказал, что война застала его в возрасте 4 лет.

— Фашисты ворвались в Польшу и начали творить свои черные дела. Наша семья 4 месяца была в оккупации. Потом удалось вырваться на восток, в Советский Союз. С трудом перешли через границу. В следующий раз война застигла нас через полтора года уже в Минской области, в небольшом селе. И снова движение на восток — пешком, на подводах, грузовых поездах. Мы оказались в марийских лесах, в Волжске, учился в школе, потом переехал в Казань, — рассказал Рафаил Глянц.

Он с грустью вспомнил, сколько трудностей пережил народ в военные годы. В тылу трудились, чтобы помочь сражающимся солдатам, и с радостью встречали новости о том, что войска освободили еще один город от немецко-фашистских захватчиков.

— Помнится радость 9 мая 1945 года: все высыпали на улицу. Мне тогда было 10 лет. Победа в сложной войне вдохновила весь народ. Ничто не может сравниться со свободой, чувством собственного достоинства. Этот подвиг совершил весь народ страны, и он не должен быть забыт. Хорошо, что отмечают праздник, значит, есть молодежь, которая это ценит, — добавил Рафаил Григорьевич.

Подарок в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ

После встречи с ветеранами делегация направилась к монументу Победы для участия в параде и митинге. Председатель профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков рассказал, что предприятие сотрудникам вручило более 6 тысяч георгиевских ленточек накануне праздника.

— Ко Дню Победы был приурочен велопробег протяженностью 7,6 км. Молодежь пела песни военных лет, 7 мая предприятие приняло участие во Всероссийской акции «Сад Памяти», высадив вдоль Соболековской трассы 76 саженцев сосны. Руководители подразделений с председателями профкомов навестили ветеранов и тружеников тыла на дому, вручили им поздравительные открытки от генерального директора компании Айрата Сафина и продуктовые наборы, — отметил Олег Шумков.

В конце митинга в небо выпустили белых голубей, символизирующих мир. Руководство НКНХ возложило цветы к монументу Славы, а затем к памятнику труженикам тыла.

Мероприятия продолжились у братской могилы бойцов 80-го лыжного батальона, расположенной на территории городского кладбища. Во время траурной церемонии нефтехимики возложили к подножию памятника живые цветы. Торжественная часть завершилась праздничным обедом для ветеранов «Нижнекамскнефтехима».

В этом году в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на одной из технологических установок ЦГФУ ПАО «Нижнекамскнефтехим» появилось оформление в виде больших светящихся цифр — 76. Надпись можно увидеть с наступлением темного времени суток.

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ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Партнерский материал

Екатерина Харитонова, фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»