В Совфеде рассказали, какие категории граждан могут получать сразу две пенсии
Участники Великой Отечественной войны и имеющие категорию инвалидности граждане России могут получать сразу две пенсии разных видов. Об этом заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — получают и бывшие сотрудники силовых структур.
«Речь идет о тех из них, кто заработали пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успели выработать стаж, а в этом году это 12 лет, и нужное количество пенсионных баллов — сейчас это 21 балл — для назначения страховой по старости в системе обязательного пенсионного страхования», — уточнила она в разговоре с «Парламентской газетой».
Таким образом, они получают две выплаты: по линии своего ведомства и страховую часть пенсии по старости.
В начале апреля в Госдуму внесли законопроект о возобновлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающих пенсионеров.
комментарии