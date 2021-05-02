В Совфеде рассказали, какие категории граждан могут получать сразу две пенсии

Участники Великой Отечественной войны и имеющие категорию инвалидности граждане России могут получать сразу две пенсии разных видов. Об этом заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — получают и бывшие сотрудники силовых структур.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Речь идет о тех из них, кто заработали пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успели выработать стаж, а в этом году это 12 лет, и нужное количество пенсионных баллов — сейчас это 21 балл — для назначения страховой по старости в системе обязательного пенсионного страхования», — уточнила она в разговоре с «Парламентской газетой».

Таким образом, они получают две выплаты: по линии своего ведомства и страховую часть пенсии по старости.

В начале апреля в Госдуму внесли законопроект о возобновлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающих пенсионеров.



Татьяна Леухина