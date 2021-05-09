Павел Прилучный спел в Казани на параде Победы

Фото: Максим Платонов

Сегодня на параде Победы в Казани российский артист Павел Прилучный спел песню «Любимый город». Видео выступления он опубликовал в своем instagram-аккаунте и поздравил всех с Днем Победы.

Прилучный исполнил песню в образе солдата. Его выступление сопровождалось танцами народного ансамбля.

Композиция «Любимый город» стала саундтреком к фильму «Девятаев» режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, в котором Прилучный исполнил главную роль.

Ранее песню «Любимый город» на русском языке записал фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн.



Как проходил парад Победы в столице Татарстана, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина