Главное о коронавирусе на 9 мая: коллективный иммунитет будет к сентябрю, запуск ковид-сертификатов в Европе

Фото: Илья Репин

Низкий коэффициент распространения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19. Всего на 9 мая в республике зарегистрировано 20 774 случая заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 17 721 человек, в том числе девять за минувшие сутки. Умер за весь период 471 человек.



За последние сутки в России выявили 8 419 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 517 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 880 262 человек, а выздоровевших — до 4 496 132 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 334 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 113 326 человек.



За последние сутки в России проведено более 296 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 500,1 тысячи человек.

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым взаимодействие в борьбе с COVID-19 и интеграционные процессы в ЕврАзЭС.

Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России будет достигнут уже к сентябрю.

Туристам из РФ, привитым «Спутником V», не нужно будет проходить карантин и тест на коронавирус на Кипре. Нужно иметь подтверждение о сделанной прививке одной из тех вакцин, которые санкционированы Европейским агентством лекарственных средств. Это Pfizer — BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen или «Спутник V». Турист должен иметь две дозы — то есть полностью законченную вакцинацию.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, что однокомпонентные вакцины от COVID-19 намного эффективнее двухфазовых, поскольку позволят быстрее охватить большое количество людей, в отличие от двухэтапной вакцинации, и переломить ситуацию с пандемией.

Фото: Максим Платонов

Новые серии вакцины против коронавируса «Спутник V», выпущенные в Беларуси, прошли контроль качества в России и будут доставлены в регионы республики.

Коэффициент распространения коронавируса в России четыре дня подряд держится ниже 1. В субботу увеличился с 0,9 до 0,94. В последний раз показатель в стране не превышал 1 четыре дня подряд в середине апреля.

Спор о патентах

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 157 697 595 человек, 3 283 271 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 686 462). На второй строчке — Индия (22 296 081), на третьей — Бразилия (15 145 879), на четвертой — Франция (5 829 166), на пятой — Турция (5 016 141). Россия занимает шестое место (4 816 331, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (581 516). За ними следуют Бразилия (421 316), Индия (242 347), Мексика (218 928) и Великобритания (127 863).



В Бельгии с 8 мая правительственным планом ослабления антикоронавирусных мер разрешено открывать уличные террасы при ресторанах и кафе.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приостановка действия патентов на вакцины от COVID-19 не решит проблему с препаратами, однако может повлиять на их качество. Меркель повторила слова представителей фармацевтических компаний о том, что поставки вакцин ограничиваются только недостаточностью производственных мощностей и жесткими требованиями к качеству, а вовсе не патентными правами.

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Пандемия убила около 6,9 миллиона человек во всем мире — что превышает официальные оценки более чем вдвое. Так считают в американском Институте измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME). По последним данным ВОЗ, число жертв COVID-19 в мире составляет 3 236 104 человека. В заявлении института утверждается, что опубликованная цифра включает только летальные случаи, непосредственно связанные с вирусом SARS-CoV-2, при этом эксперты не учитывали смерти из-за перегрузки системы здравоохранения во время пандемии.

Французский лидер Эммануэль Макрон на неформальном саммите стран ЕС в Португалии призвал снять запрет на экспорт вакцин от COVID-19. «Сейчас необходимо производить больше вакцин и проявлять больше солидарности», — сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в июне в Европейском союзе могут запустить систему сертификатов вакцинации от коронавируса. По ее словам, политическое соглашение по сертификатам может быть достигнуто уже до конца этого месяца. Четверть населения ЕС — порядка 160 млн человек — уже получили первую дозу вакцины от COVID-19, власти Евросоюза собираются начать кампанию по вакцинации детей.

Маргарита Головатенко