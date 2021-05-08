С 8 мая в Бельгии разрешили открывать уличные террасы при кафе
В Бельгии с 8 мая правительственным планом ослабления антикоронавирусных мер разрешено открывать уличные террасы при ресторанах и кафе.
«В целом правила санитарной безопасности соблюдаются. Владельцы террас и посетители вели себя ответственно, и это нас радует», — цитирует «Интерфакс» сообщение профсоюза.
Власти Казани продлили возможность бесплатного размещения летних веранд около заведений общественного питания. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» в апреле замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.
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