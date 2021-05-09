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Путин обсудил с Токаевым ситуацию, связанную с коронавирусом

00:25, 09.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Путин обсудил с Токаевым ситуацию, связанную с коронавирусом
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым взаимодействие в борьбе с COVID-19 и интеграционные процессы в ЕврАзЭС, сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры также обменялись мнениями о ходе коллективной работы по продвижению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и затронули некоторые аспекты региональной безопасности», — отмечается в сообщении.

Также были обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Вчера Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном — они обсудили вопрос трудовой миграции.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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