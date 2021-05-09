В ДТП на трассе Казань — Оренбург погибли пять человек, четыре доставлены в больницу

9 мая в 04.20 на 127-м км трассы Казань — Оренбург произошла авария — столкнулись фура МАН и микроавтобус «Рено Трафик».



Водитель фуры двигался со стороны Казани в направлении Оренбурга и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено». В результате ДТП 30-летний водитель и 41-летняя пассажирка «Рено» скончались от травм на месте происшествия, сообщает МВД по Татарстану.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава, всего в «Рено» погибли пять человек, еще четыре пассажира микроавтобуса от 16 до 30 лет доставили в Чистопольскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, их состояние стабильное, один пострадавший в реанимации. Водитель фуры жив и дает показания. На место выезжали четыре бригады скорой помощи. Точное количество пострадавших уточняется.

Напомним, за 8 мая в Казани произошло 42 ДТП с материальным ущербом и одно ДТП с пострадавшим. 7 мая в Татарстане несколько человек погибли в ДТП.

Маргарита Головатенко