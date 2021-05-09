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Происшествия

В Казани за сутки задержали 17 пьяных водителей

07:13, 09.05.2021
В Казани за сутки задержали 17 пьяных водителей
Фото: ГИБДД по Казани

За 8 мая в Казани задержали 17 пьяных водителей, еще трое задержанных не имели прав на управление автомобилем, сообщает Госавтоинспекция города.

Также в полицию доставлены: пассажир, перевозивший наркотики, водитель за дачу взятки должностному лицу и двое граждан за кражу товара из торгового центра.

Всего за сутки произошло 42 ДТП с материальным ущербом и одно ДТП с пострадавшим.

За прошлые сутки в Казани задержали восемь пьяных водителей и семь водителей без прав.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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