В Казани за сутки задержали 17 пьяных водителей

Фото: ГИБДД по Казани

За 8 мая в Казани задержали 17 пьяных водителей, еще трое задержанных не имели прав на управление автомобилем, сообщает Госавтоинспекция города.

Также в полицию доставлены: пассажир, перевозивший наркотики, водитель за дачу взятки должностному лицу и двое граждан за кражу товара из торгового центра.



Всего за сутки произошло 42 ДТП с материальным ущербом и одно ДТП с пострадавшим.

За прошлые сутки в Казани задержали восемь пьяных водителей и семь водителей без прав.

Маргарита Головатенко