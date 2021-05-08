Леонид Слуцкий: «Игроки — молодцы, что не бросили весла после максимально сложного первого тайма»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог победного матча с тульским «Арсеналом» (2:4) в гостях, а также рассказал о состоянии здоровья полузащитников Хван Ин Бома и Хвичи Кварацхелии.

— Молодцы, что не бросили весла, потому что максимально неудачно сложился первый тайм, и я говорил в перерыве, что надо попытаться вернуться в игру и хотя бы сделать попытку для камбэка. Очень рад, что все это получилось.

Почему играл Бегич, а не Уремович? Потому что я решил поставить Бегича. Ранняя замена Мусаева связана с тем, что мы проигрывали 2:0 и не было смысла держать трех человек в середине поля. Потому что через центральную зону все равно не было возможности проводить атаки — в такую погоду и на таком поле. Поэтому мы просто меняли схему.

Что касается Ин Бома и Хвичи — раз они не попали в заявку, значит, пока еще не готовы для выхода на поле. У Макарова начало сводить ноги, но по такой погоде это нормально. Больше ничего пока по его состоянию сказать не могу, — сказал Слуцкий.

Напомним, «Рубин» одержал победу 2:4, проигрывая после первого тайма 0:2. Голами в составе казанцев отличились Деспотович (с пенальти), Макаров, 59; Старфельт, 66; Костюков, 89.

Казанский клуб по-прежнему продолжает удерживать четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 52 очка после 29 туров. Четвертое место дает право участвовать в следующем сезоне в Лиге конференций — новом европейском турнире под эгидой УЕФА.