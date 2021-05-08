«Рубин» обыграл на выезде «Арсенал», отыгравшись с 0:2

«Рубин» в гостях обыграл тульский «Арсенал» (4:2) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Казанцы уступали по итогам первого тайма со счетом 0:2. После перерыва у хозяев поля за вторую желтую карточку был удален Сергей Ткачев, благодаря чему гости смогли отыграться. Голами в составе «Рубина» отметились Джордже Деспотович (с пенальти), Денис Макаров, Карл Старфельт и Михаил Костюков.

Фото: vk.com/pfcarsenaltula

В конце матча поле из-за травмы покинул Макаров, получивший повреждение задней поверхности бедра. Из-за аналогичной травмы встречу в Туле пропустил Хвича Кварацхелия.

Благодаря этой победе «Рубин» сохранил шансы на еврокубки, оставшись на четвертой строчке РПЛ. У «Арсенала» осталось 23 очка, туляки расположились на 13-м месте турнирной таблицы.