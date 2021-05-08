Кварацхелия не попал в заявку «Рубина» на матч против тульского «Арсенала»

Тренерский штаб «Рубина» определился с составом на гостевой матч 29-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Несмотря на сообщения в СМИ о возможном восстановлении, полузащитник Хвича Кварацхелия не попал в заявку казанской команды на игру. Его не оказалось в стартовом составе, также он отсутствует в числе запасных.

Фото: vk.com/fcrk

По сравнению с матчем предыдущего тура против московского «Динамо» в составе казанцев произошло два изменения. В центре поля вместо Хван Ин Бома с первых минут выйдет Леон Мусаев, а дисквалифицированного Илью Самошникова на краю обороны сменит Александр Зуев.

Напомним, встреча начнется в 16.30 мск и состоится в Туле. В случае поражения «Рубин» осложнит себе задачу по выходу в еврокубки на следующий сезон.