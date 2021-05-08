«Уфа» дома сыграла вничью с «Зенитом», Беленов отбил пенальти от Азмуна

«Уфа» дома сыграла вничью с петербургским «Зенитом» (0:0) в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Главный героем встречи стал вратарь уфимцев Александр Беленов. Голкипер «Уфы» отразил удар Сердара Азмуна с пенальти в добавленное к первому тайму время. Всего за игру «Зенит» нанес в створ ворот хозяев 5 ударов.

После этого матча «Уфа» ушла с зоны прямого вылета и обосновалась в зоне стыковых матчей. За тур до конца РПЛ в активе уфимской команды на 1 очко больше, чем у «Ротора», опустившегося на 15-ю строчку.

В последнем матче сезона «Уфа» сыграет в гостях против тульского «Арсенала».

Напомним, ранее уфимцы сменили главного тренера, назначив Алексея Стукалова, который выправил сложную ситуацию в команде с набором очков.