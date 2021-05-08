Ростом напряженности в Восточном Иерусалиме обеспокоен МИД России

Москва обеспокоена в связи с ростом напряженности в Восточном Иерусалиме и призывает все стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации насилия, говорится в заявлении МИД России.

«Рост напряженности в городе подогревается выселением арабских жителей из места их исконного проживания — района Шейх Джаррах, продвижением планов строительства 540 единиц жилья для поселенцев в Хар Хома, а также убийством двух палестинцев на КПП в районе г. Дженин», — отметили в ведомстве.

Также в Москве осудили нападения на мирных граждан.

«Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией насилия», — отметили в МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону торгово-экономические связи и ситуацию в Сирии.



Алексей Нечаев