Путин и Нетаньяху обсудили торгово-экономические связи и ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону торгово-экономические связи и ситуацию в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Рассмотрены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, выражена готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие и провести в скором времени очередное заседание межправкомиссии», — говорится в сообщении.

фото: pxhere.com

Также они обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева», — отметили в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Алексей Нечаев