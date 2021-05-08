«Рубин» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом» в матче РПЛ

Сегодня, 8 мая, казанский «Рубин» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени и будет показана на платном телеканале «Матч! Футбол 1».

После 28 туров «Рубин» набрал 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы над «Арсеналом» казанская команда сохранит хорошие шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон. Если казанцы уступят, то сильно осложнят борьбу за выход на евроарену.

Туляки находятся в зоне стыковых матчей, опережая 15-ю команду РПЛ на 2 очка. В случае победы над «Рубином» и поражения «Уфы» от «Зенита» клуб из Тулы гарантированно избавит себя от прямого вылета из высшего дивизиона страны.

«Арсенал» проиграл два последних матча в чемпионате России, уступив в гостях «Ростову» (0:1) и дома «Спартаку» (1:2). «Рубин» в 28-м туре справился с «Динамо», обыграв москвичей в Казани со счетом 2:0.

Встреча между клубами в первом круге чемпионата страны завершилась убедительной победой команды Леонида Слуцкого — 3:1.

Ранее сообщалось, что казанский клуб интересуется полузащитником «Крыльев Советов».