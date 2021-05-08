Песков допустил, что погода может повлиять на воздушную часть парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что плохая погода в Москве может сказаться на воздушной части парада Победы на Красной площади. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что в городе с утра будет низкая облачность, с высотой 400—600 метров. Ночью ожидается 4—6 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 14 градусов.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, она прошла 7 мая на Красной площади в Москве. В ней приняли участие 37 пеших парадных расчетов, свыше 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов. Также в мероприятии приняли участие самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35, бомбардировщики Су-34, Су-24М, истребители МиГ-31к, Су-57, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 и стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.



Алексей Нечаев