В Москве прошла генеральная репетиция военного парада

Генеральная репетиция парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла 7 мая на Красной площади в Москве. В ней приняли участие 37 пеших парадных расчетов, свыше 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов, сообщил «Интерфакс».

Также в мероприятии приняли участие самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35, бомбардировщики Су-34, Су-24М, истребители МиГ-31к, Су-57, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 и стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС.

фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, что в Москве парад Победы на Красной площади 9 мая пройдет в традиционном формате. Также было известно, что в городе ограничат движение с 23 апреля по 9 мая.

Алексей Нечаев