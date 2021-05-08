Жители Зеленодольска смогут позвонить в колокола на богослужениях

В Зеленодольске храм Андрея Первозванного приглашает всех желающих в субботу и воскресенье на праздничные богослужения. По окончании литургий каждый прихожанин сможет самостоятельно позвонить в колокола, обещают в церкви.

Ранее «Реальное время» сообщало об открытии первого кабинета психологической помощи при епархии. Здесь оказывают бесплатную помощь всем обратившимся, вне зависимости от того, к какой конфессии они принадлежат.



Кабинет психологической помощи открылся в Новоиерусалимском подворье. Как здесь объясняют, начался большой всплеск обращений к психологам во время пандемии — перенесенная коронавирусная инфекция сильно ударяет по психике, люди не могут самостоятельно выйти из затянувшейся депрессии, которая стала одним из тяжелых осложнений болезни. Но не все пациенты способны платить специалистам за прием. Здесь на помощь пришла церковь. Как считает наместник подворья отец Роман Модин, то, что государство сделать не в силах, берет на себя церковь.