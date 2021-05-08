Казанскому приюту для бездомных подарили книги

Казанскому приюту для бездомных подарили книги. Партию мусульманской литературы на татарском и русском языках передало ДУМ РТ.

Теперь в приюте есть исламская библиотека, больше полусотни экземпляров.

Сейчас в пункте помощи временно проживают 40 мужчин и женщин. Всего приют тут нашли больше тысячи человек. Здесь люди могут получить горячую еду, одежду, ночлег, вымыться. Им помогают восстановить документы, трудоустроиться, получить медицинскую помощь. Также помощь могут получить малообеспеченные семьи и больные наркоманией и алкоголизмом.

Ранее сообщалось, что муфтият Татарстана взял шефство над казанским приютом для бездомных. Ежедневно туда отправляют 300 порций горячего питания.

Ольга Плешкова