Диетолог дала советы тем, кто собирается на шашлыки

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, диетолог Ольга Григорьян дала советы тем, кто собирается на шашлыки в майские праздники.

Доктор посоветовала перед тяжелым приемом пищи поесть салаты. Пикник лучше растянуть во времени. Замачивать мясо в кефире или майонезе доктор не советует, это грозит расстройством кишечника.



«Лучше готовить натуральное мясо, рыбу, птицу на огне, не злоупотреблять алкоголем, не запивать все большим количеством газированной воды. Газированные сладкие напитки резко усиливают всасывание всех пищевых ингредиентов, а это еще большая нагрузка на все системы: на сердечную, на печень, на поджелудочную железу», — цитирует диетолога RT.

Ранее сообщалось, что «индекс шашлыка» в России за год вырос на 25 процентов.



Ольга Плешкова