В России на четверть выросли цены на шашлык: где в Казани купить мясо

«Индекс шашлыка» в России за год вырос на 25 процентов. Аналитики подсчитали среднюю стоимость шампуров, мангала, древесного угля, розжига и готового набора порции мяса с 1 по 15 апреля этого и прошлого года. Цена всего комплекта для приготовления шашлыка составляет почти две тысячи рублей.

По данным аналитической службы «Реального времени», в Казани подорожал набор продуктов для свиного и куриного шашлыка. Заметнее всего выросли цены на свинину, укроп и майонез.

Самый дорогой шашлык в этом году можно собрать в «Бахетле». А вот выгоднее всего набор из девяти указанных продуктов можно приобрести в «Ленте» — 832 рубля. На втором месте по низким ценам «Ашан», где набор обойдется в 878 рублей. Далее с небольшим отставанием идет «Пятерочка» (881 рубль), «Магнит» (950 рублей).

Подробнее о том, где покупать в этом году шашлык и как цены изменились за год, читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова