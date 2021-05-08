В Казанском кремле проходит выставка «Великая Отечественная война в миниатюре»

В Музее естественной истории Татарстана в эти дни проходит выставка «Великая Отечественная война и Вторая мировая война в миниатюре». В экспозиции 12 диорам — композиций, связанных единой идеей, сюжетом и антуражем, а также виньетки и просто отдельные образцы военной техники, не только советской, но и немецкой: самолеты, танки, пушки и корабли, а также авторские фигурки солдат. Все они выполнены в масштабе 1 к 35.

Фото: realnoevremya.ru

В диорамах представлены не только разные периоды войны и эпизоды боевых сражений, но и солдатский быт, сценки из походной жизни. В каждой миниатюре важны детали, которые оживляют сюжет или являются его изюминкой. Вот, например, эпизод из событий «Курской дуги»: из остановившегося советского танка вылезает солдат, а пехотинец ему показывает — ты куда заехал, там минное поле и табличка «Ахтунг! Мины!». В «Пикнике на обочине» запечатлен момент обеда: остановился грузовик, из него вылезли солдаты, расстелили скатерть, вынули фляжки, консервные банки и сидят, закусывают.

Фото: realnoevremya.ru

Моделями Игорь Турушев занимается дома, для чего у него выделен специальный уголок. А диорамы собираются уже в его офисе. Фигурки людей делаются из олова, смолы, пластика, а другие части инсталляций — из подручных материалов. Траву, например, создают из сантехнической пакли, хотя есть и специальная моделистская трава, почву — из просеянного песка, молотого кофе и спитого чая, деревья — из проволоки.

Фото: realnoevremya.ru

Подробнее о выставке читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова