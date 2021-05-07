Блинкен признал, что некоторые действия США подрывали миропорядок

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что некоторые действия Вашингтона в последние годы подрывали основанный на правилах мировой порядок, сообщает ТАСС.

«Я знаю, что некоторые наши действия последних лет подрывали основанный на правилах мировой порядок и заставляли другие страны задаваться вопросом, привержены ли мы ему», — сказал Блинкен, выступая на заседании Совета безопасности в ООН.

Также он отметил, что администрация президента США показала миру, что готова работать в рамках многосторонних институтов. В качестве примера Блинкен напомнил, что США присоединились вновь к Парижским соглашениям по климату, вернулись к работе со Всемирной организацией здравоохранения, также он назвал другие примеры.

Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию двусторонних отношений на возможной встрече.



Алексей Нечаев