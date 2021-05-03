Блинкен допустил обсуждение стабилизации отношений на встрече Байдена и Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным стабилизацию двусторонних отношений на возможной встрече. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне.

«Мы не стремимся к эскалации [двусторонних отношений], мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую», — цитирует слова Блинкена ТАСС.

Также он отметил, что в Вашингтоне будут внимательно следить за российскими действиями.

Ранее Москва предложила Вашингтону запустить диалог по стратегической стабильности и обсудить создание среды бесконфликтного существования. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Алексей Нечаев