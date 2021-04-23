В Москве ограничат движение автомобилей из-за подготовки к параду 9 мая
Из-за подготовки к параду, посвященному 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, с 23 апреля по 9 мая в Москве ограничат движение, сообщил «Интерфакс».
С 27 по 29 апреля в центре города перекроют улицы. 30 апреля, 4, 5, 7, 8 и 9 мая ограничат автомобильное движение.
Ранее сообщалось, что в Москве Парад Победы на Красной площади 9 мая пройдет в традиционном формате.
Репетиция Парада Победы прошла на подмосковном полигоне Алабино. В мероприятии приняли участие более 12 тыс. военнослужащих и около 200 единиц специальной наземной техники. 76 самолетов и вертолетов представили авиационную часть парада.
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