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В Пестречинском районе на минарете новой мечети установили полумесяц

04:23, 08.05.2021
В Пестречинском районе на минарете новой мечети установили полумесяц
Фото: dumrt.ru

В Пестречинском районе на минарете новой центральной мечети установили полумесяц. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ Татарстана.

В церемонии установки полумесяца участвовал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Также на долгожданное событие приехали гости, активисты местных приходов, предприниматели, имамы, аксакалы.

Строительство мечети велось уже давно. В 2021 году здание планируют снабдить системой отопления, провести штукатурные работы, построить большую башню.

До захода солнца муфтий Татарстана рассказывал присутствующим о благах последних дней месяца Рамазан. Встреча завершилась ифтаром.

Ранее сообщалось, что в Казани планируют отреставрировать Белую мечеть.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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