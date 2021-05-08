В Пестречинском районе на минарете новой мечети установили полумесяц
В Пестречинском районе на минарете новой центральной мечети установили полумесяц. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ Татарстана.
В церемонии установки полумесяца участвовал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Также на долгожданное событие приехали гости, активисты местных приходов, предприниматели, имамы, аксакалы.
Строительство мечети велось уже давно. В 2021 году здание планируют снабдить системой отопления, провести штукатурные работы, построить большую башню.
До захода солнца муфтий Татарстана рассказывал присутствующим о благах последних дней месяца Рамазан. Встреча завершилась ифтаром.
Ранее сообщалось, что в Казани планируют отреставрировать Белую мечеть.
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