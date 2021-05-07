В Татарстане перевозить велосипеды в пригородных поездах можно будет бесплатно

С 15 мая татарстанцы смогут перевозить в поездах велосипеды, самокаты, сноуборды и лыжи бесплатно. Об этом сообщается на сайте Миндортранса РТ.

Акцию ввели для популяризации здорового образа жизни. Она распространяется на спортивный инвентарь, размер которого по сумме трех измерений превышает 180 сантиметров. Также он должен не мешать проходу пассажиров.

Условия действуют на всем полигоне обслуживания пригородной пассажирской компании «Содружество».

Ранее в Казани подорожали горные и детские велосипеды.

Ольга Плешкова