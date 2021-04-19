В Казани подорожали горные и детские велосипеды

В Казани велосипед на сайте объявлений можно купить за 9 500 рублей. В целом велосипеды подорожали на 27% по сравнению с прошлым годом. Таковы данные аналитиков «Авито».

Больше всего казанцы интересуются горными велосипедами, на них пришлось 40% от общего спроса в регионе, за год такие модели стали на 10% востребованнее. За год они подорожали на 4%, сейчас они стоят примерно 14 000 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Доля детских велосипедов в общем спросе в категории составила 30%. Купить велосипед для ребенка можно за 3 400 рублей, что на 36% выше, чем в прошлом году.

В целом пока спрос на велосипеды в Казани не изменился по сравнению с прошлым годом. Аналитики считают, что в этом году из-за повышенного спроса и простоя некоторых заводов-производителей у россиян могут быть проблемы с покупкой. Весной 2021 года в магазинах может быт дефицит импортных марок.



Ранее сообщалось, что власти Казани ищут инвесторов для развития велосипедной инфраструктуры. Развитие инфраструктуры для велосипедистов происходит в рамках строительства или реконструкции дорог.

Ольга Плешкова