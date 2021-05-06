Власти Набережных Челнов рассказали, как пройдет 9 мая в городе

В Набережных Челнах в организации мероприятий, посвященных Дню Победы, примут участие около 10 тысяч человек. Об этом рассказал замруководителя исполнительного комитета города Рамиль Халимов.

Празднование начнется 9 мая в 8.30 с возложения цветов к постаменту Мусы Джалиля. В 9.00 состоится вахта памяти у Вечного огня с участием руководителей города. В 9.15 у мемориала «Родина-мать» сводный школьный хор споет песни о войне. В 9.30 пройдут показательные выступления кадетов из школы №47.

Парад Победы начнется в 10.00 у мемориала «Родина-мать». Впервые его музыкальное сопровождение обеспечит живой оркестр. После праздничные мероприятия стартуют в нескольких районах города: в 11.00 — на набережной Тукая, в 12.00 — бульваре Энтузиастов и парке Победы.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 15.00 — начало акции «Бессмертный полк», которая будет проходить в онлайн-режиме. В это же время челнинцев и гостей города ожидает торжественное театрализованное представление на Майдане.

В 16.45 планируется общее исполнение песни «День Победы». В 17.00 будет организована трансляция парада Победы на Красной площади в Москве. С 17.30 до 19.00 пройдет концерт. Челнинцы также присоединятся к Всероссийской акции «Минута молчания». Праздничная программа продолжится до 22.00 и завершится салютом, сообщается на сайте мэрии города.

Ранее в мэрии Казани раскрыли подробности празднования Дня Победы 9 мая.



Татьяна Леухина