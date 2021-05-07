37% жителей Казани планируют провести отпуск в путешествии по России

В этом году 37% жителей Казани планируют провести отпуск в путешествии по России. Об этом сообщает служба исследований сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru.

Также 31% опрошенных ответили, что собираются заняться бытовыми делами. Чуть меньше, 29% респондентов, собираются отправиться в походы/пикники, еще столько же отметили поездки на дачу.

Ранее сообщалось, что планы на отпуск у более чем 21% жителей Татарстана изменились из-за отмены авиасообщения России и Турции.



Ольга Плешкова