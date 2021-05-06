«Рубин» интересуется хавбеком «Крыльев Советов» Ежовым

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов входит в сферу интересов казанского «Рубина». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, стороны ведут переговоры о переходе игрока в казанский клуб в летнее трансферное окно. До этого была информация, что футболистом интересуется московский «Локомотив».

Фото: vk.com/fckssamara

Ежов — уроженец Татарстана, свое детство он провел в Нижнекамске, откуда переехал в академию «Чертаново». Его контракт с «Крыльями Советов», куда он перешел в августе прошлого года, действует до конца сезона-2022/2023.

В составе самарской команды Ежов провел 39 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя ассистами, а также помог клубу выйти в финал Кубка России.

Напомним, финальный матч Кубка страны между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» состоится 12 мая на стадионе «Нижний Новгород».